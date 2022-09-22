اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل بالصور.. جنازة هشام سليم.. أشرف زكي وإلهام شاهين وخالد النبوي أبرز الحاضرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدء جميع الفنانين والإعلامين ونجوم كرة القدم يتوافدون إلى جنازة هشام سليم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا وسط حالة من الحزن الكبير الذي خيم بشكل كبير على جميع الحاضرين.

فنانين وإعلامين في جنازة هشام سليم

وحضر جنازة الفنان هشام سليم الكثير من الفنانين ومنهم الفنانة إلهام شاهين التي ظهر عليها التأثر الكبير، والفنان خالد النبوي وأحمد السقا الذي ظهرت معه الفنانة عبير صبري، والفنان فتوح أحمد والفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا وخالد النبوي وريم البارودي ودنيا سمير غانم وغيرهم الكثير من الفنانين.