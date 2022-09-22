اتفرج- انت الان تتابع خبر إطلالات مهرجان القاهرة للدراما .. اتفرج أكثر الفساتين المفتوحة والمكشوفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خطفت إطلالات مهرجان القاهرة للدراما التي ظهرت عليها نجمات مصر مساء أمس الأربعاء أنظار الكثير من المتواجدين في المهرجان والجمهور.وبدأت أحداث مهرجان القاهرة للدراما مساء أمس في دورته الأولي برئاسة الفمان الكبير يحيي الفخراني بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية الشركة المتحدة وبنقل حصري لقناة “DMC”

إطلالات مهرجان القاهرة للدراما:

دينا الشربيني: