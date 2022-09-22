إطلالات مهرجان القاهرة للدراما .. اتفرج أكثر الفساتين المفتوحة والمكشوفة

رياض - احمد صلاح - خطفت إطلالات مهرجان القاهرة للدراما التي ظهرت عليها نجمات مصر مساء أمس الأربعاء أنظار الكثير من المتواجدين في المهرجان والجمهور.وبدأت أحداث مهرجان القاهرة للدراما مساء أمس في دورته الأولي برئاسة الفمان الكبير يحيي الفخراني بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية الشركة المتحدة وبنقل حصري لقناة “DMC”
إطلالات مهرجان القاهرة للدراما:
دينا الشربيني:
ظهرت الفنانة دينا الشربيني مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والأرجل، حيث أنه كان قصير فوق الركبة.
سلمي أبو ضيف:
ظهرت الفنانة الشابة سلمي أبو ضيف مرتدية بدلة من اللون الأسود والمكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر.
نجلاء بدر:
ظهرت الفنانة نجلاء بدر مرتدية فستان طويل من اللون الأخضر المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر.
درة:
ظهرت الفنانة التونسية درة مرتدية فستان طويل اللون البينك المكشوف من به فتحه كبيرة في الأسفل.
منة شلبي:
ظهرت الفنانة منة شلبي مرتدية فستان طويل اللون الأبيض المكشوف من به فتحه كبيرة في الأسفل.