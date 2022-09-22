اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل – وفاة الفنان هشام سليم عن عمر يناهز 65 عام وهذه هي تفاصيل اللحظات الأخيره له والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رحل الفنان الكبير هشام سليم عن عالمنا قبل قليل عن عمر يناهز 65عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة ، حسبما أعلن هو في وقت سابق.وتواجد هشام سليم طوال الفترة الماضية في مدينة الغردقة، سوف يتم نقل الجثمان إلي القاهرة خلال الدقائق القادمة ، حيث سوف تشيع الجنازة من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم.

من جانبه كشف الطبيب المعالج له الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، أنه كان يعاني سرطان الرئة في المراحل المتقدمة من المرض بسبب التدخين، وتم اكتشافه في مراحل متأخرة ولذلك خصع للعلاج لمدة سنة كاملة بمستشفى دار الفؤاد.

وأشار أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى ، أنه آخر مكالمة هاتفية كانت بيني وبينه كان يشكرني يشكرنى ويشكر الفريق الطبي على علاجه خاصة وأن كان متعاون للغاية هيئة التمريض ويستجيب للأوامر الأطباء.