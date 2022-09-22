انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد تشييع جثمان الفنان هشام سليم.. رحل بعد صراع مع مرض السرطان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالإعلان عن وفاة الفنان القدير هشام سليم عن عمر يناهز الـ 64 عاماً، وانتشرت حالة من الحزن والصدمة الكبيرة بين كل محبيه وأصدقائه في الوسط الفني.

أدوار الفنان الراحل هشام سليم

ومن المرجح أن يتم تشييع جثمان جنازة الفنان هشام سليم من داخل مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم، ورحل عن عالمنا بعد صراع طويل من السرطان الذي كان يعاني منه.

واختلفت أدوار الفنان هشام سليم وكلاً منها أثبت أنه موهوب وبارع في تقديم الشخصيات المتنوعة، وأنه قادر على انتقاء الكثير من الأدوار في كل مراحل عمره المختلفة، وهو دائماً طبيعي وحقيقي ولا يتكلف أو يتصنع أبداً ويدخل القلب سريعاً لأنه يقدم الكثير من الأعمال الفنية.