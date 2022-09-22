اتفرج- انت الان تتابع خبر اعرف موعد ومكان جنازة هشام سليم.. وتنبيه نقابة الممثلين للحضور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الفنان منير مكرم، وكيل نقابة المهن التمثيلية، أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل هشام سليم، اليوم الخميس عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.وفي هذا الشأن، أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانًا، أهابت من خلاله جميع الحضور باحترام حق أهل الراحل في الخصوصية.

حيث قالت النقابة في البيان: ” تهيب نقابة المهن التمثيلية بالمصورين والصحفيين والجمهور الحاضرين لجنازة الفنان الكبير هشام سليم الالتزام بالقواعد المتعارف عليها واحترام حق ذوي الراحل في الخصوصية، وتتقدم النقابة بخالص العزاء لأسرة الفنان القدير وكل محبيه في مصر والعالم العربي .. وإنا لله وإنا إليه راجعون نقيب المهن التمثيليـة”.

وفاة هشام سليم بعد صراع مع المرض

يُذكر أن الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، الذي أُصيب به خلال الفترة الأخيرة.

والفنان هشام سليم هو نجل لاعب الكرة السابق ورئيس النادي الأهلي الراحل صالح سليم، وقد وُلد هشام في 27 يناير 1958، وقدم مسيرة حافلة بالأعمال الفنية، بدأت بدوره في فيلم “إمبراطورية ميم”، وانتهت بدوره في مسلسل “هجمة مرتدة”.