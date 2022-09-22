اتفرج- انت الان تتابع خبر نعي نجوم الفن لـ هشام سليم: محترم وراقي وابن أصول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على نعي الفنان الراحل هشام سليم، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع مع المرض.وقد قام الفنان محمد فؤاد، بنشر صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلًا: “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ننعي ببالغ الحزن والأسي وفاة المغفور له بإذن الله الأخ العزيز والفنان الكبير/ هشام سليم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

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ونشرت الفنانة درة صورة له وأرفقت معها التعليق التالي: “لاحول ولاقوة الا بالله.. أكاد لا أصدق.. رحل فتى أحلام الطفولة.. رحل الفنان الجميل التلقائي ابن الأصول المتواضع المتفرد الحقيقي دائم الشباب.. رحل الفنان هشام سليم.. بعد رحلة فنية من إمبراطورية ميم وعوده الابن الضال مرورا بعادل البدرى فى ليالى الحلمية وحمودة فى شارع محمد على ثم الكثير من الأدوار التقيت به في أحدها (اختفاء سعيد مهران) ولن انسى ما قاله ايه مرة ونحن نتحدث في الكواليس : اللي يحبك هيفضل يحبك ويحب كل ما تقدمين واللي مش بيحبك مش هيحبك مهما عملتي فركزي مع اللي بيحبك”.

ونشرت الفنانة سيمون صورة تجمعها بهشام سليم، وقالت عنها: “تقابلنا في فيلم “الهجامة” مع الفنانة ليلي علوي، واسامة انور عكاشة ومحمد النجارفي بداياتي الفنية وكان مثال للاحترام …والالتزام الله يرحمه”

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طارق لطفي وروجينا ينعون هشام سليم

ونشر الفنان طارق لطفي صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلًا: “الصديق العزيز الفاضل المحترم الخلوق إبن الاصول هشام سليم في رحمه الله …أنا لله وأنا اليه راجعون”.