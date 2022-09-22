اتفرج- انت الان تتابع خبر محمد رمضان يوضح حقيقة طرده من أحد مقاهى الإسكندرية.. صعبانين عليا والان مع التفاصيل

"> حق الرد ع المواقع الموجهة الكاذبة .. أولاً دي قهوة اسمها والي مسمهاش الريحاني وشكراً لأصحابها .. دخلت اشرب الشاي ولما حصل تكدس مشيت علشان مايحصلش خساير للمكان بسبب الزحمة .. روحت شربت الشاي في فندق صن رايز ومعظم الناس اتحركوا ورايا شوف العدد ده وحكّم عقلك هيدخلوا جوة قهوة ازاي يا متعلمين يا بتوع المدارس ⁧‫

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على كشف حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قال ناشريه أنه يوثق لحظة طرده من أحد المقاهي بالإسكندرية.حيث نشر “رمضان” من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو توضيحي للحظة خروجه من المقهى، وأرفق معه التعليق التالي: “حق الرد ع المواقع الموجهة الكاذبة .. أولاً دي قهوة اسمها والي مسمهاش الريحاني وشكراً لأصحابها .. دخلت اشرب الشاي ولما حصل تكدس مشيت علشان مايحصلش خساير للمكان بسبب الزحمة .. روحت شربت الشاي في فندق صن رايز ومعظم الناس اتحركوا ورايا شوف العدد ده وحكّم عقلك هيدخلوا جوة قهوة ازاي يا متعلمين يا بتوع المدارس ⁧‫ صعبان عليا اللي بياخد معلوماته من المواقع دي مفيش حقيقة عندهم”.