رئيس المركز القومي للسينما تنعي هشام سليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - تنعي المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما بخالص الحزن والأسى، الفنان هشام سليم الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت حسني أن الراحل قدم أعمالا متميزة تعلق بها المشاهد ولا يمكن أن تمحي من الذاكرة.

ومن جانبها تتقدم "منار حسني" بخالص التعازي لأسرة الراحل، متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

جدير بالذكر أن الظهور السينمائي الأول للراحل كان في فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك في فيلمي "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976.

كما قدم الراحل خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز".