تعرف على ماذا حدث لـ محمد رمضان في الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - حملة كبيرة أطلقها رواد مواقع التواصل للتعبير عن رفضهم إقامة حفل محمد رمضان بالإسكندرية والمقرر إقامته يوم 7 أكتوبر المقبل، وأطلقوا هاشتاج #غير_مرحب_بك_في_الإسكندرية، لمنع إقامة الحفل بسبب ما وصفوه بـ الابتذال والعري الذي يقدمه محمد رمضان في حفلاته - على حد وصفهم.

غضب رواد السوشيال ميديا دفع محمد رمضان إلى التجول في شوارع الإسكندرية ليلة أمس لرصد رودود أفعال الشارع السكندري تجاهه وإثبات حب الأهالي له، وبالفعل نشر عدة فيديوهات تظهر ترحاب وحب كبير له بين العديد من الأهالي، ولكن على النقيض انتشرت فيديوهات ترصد ردود فعل غاضبه من الأهالي بها اعتداءات على الفنان الشاب، فماذا حدث لمحمد رمضان في الإسكندرية ليلة أمس.

ليلة أمس نشر رمضان مقطع فيديو هاجم فيها الحملة الموجهة - بحسب تعبيره - ضده وبدعم من محافظ الشرقية السابق رضا عبد السلام.

وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو: "حملة الإسكندرية لا ترحب بك دعمها محافظ الشرقية السابق رضا عبد السلام ودي حملة ممنهجة ضدي، وأنا هقوم البس دلوقتي وأنزل إسكندرية، وربنا يقدرني وأدخل كل جوا منطقة في إسكندرية".

القهوة اتكسرت وهرب من صاحبها.. تفاصيل طرد محمد رمضان من الإسكندرية

بيشدوه من هدومه.. لحظة هروب محمد رمضان على موتوسيكل في الإسكندرية

وأشار محمد رمضان أن هذه الحملة لا تعبر عن حب الناس على أرض الواقع موضحا أن تذاكر الحفل قد بيع منها 70% بالرغم أنها ستقام بعد 17 يوما مضيفا: "أنا نازل إسكندرية دلوقتي على رجلي من غير بني آدم حراسة".

وبالفعل بث محمد رمضان أكثر من مقطع فيديو له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وحوله عدد كبير من المواطنين الذين يستقلون الدراجات البخارية معبرين عن حبهم الشديد له.

وافتخر محمد رمضان بالتفاف الناس حوله، متباهيا بشعبيته الكبيرة على عكس ما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الإسكندرية لا ترحب به.

تعليق أهالي الإسكندرية على زيارة محمد رمضان

على النقيض، غرد أهالي الاسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي ببعض المنشورات والفيديوهات التي تعبر عن غضب البعض منهم لزيارته الإسكندرية وزعموا انه تم طرده من مقهى "الريحاني بالإسكندرية.

فاكرنا فرافير

وقال طارق توتي، عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": محمد رمضان نفذ كلامه ونزل اسكندريه بدون حراسة فى كافية الريحانى واتضرب علقة حلوة وطردوه برا بالعافيه قبل ما الموضوع يتطور"

وأضاف طارق في تغريدته: "نمبر وان فاكرنا فرافير.. مش عاوز يصدق ان محدش طايقه ياعينى".

محمد رمضان نفذ كلامه ونزل اسكندريه بدون حراسه فى كافيه الريحانى واتضرب علقه حلوه وطردوه برا بالعافيه قبل ما الموضوع يتطور

بينما شكك وليد حافظ، أحد مواطني الإسكندرية فيما فعله محمد رمضان بالإسكندرية، ونشر مقطع فيديو يشير إلى اعتداء الأهالي عليه وإخراجه من المدينة على "موتوسيكل" هربا منهم.

وقال "حافظ"، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "#محمد_رمضان دخل إسكندرية بعربيته خرج منها علي موتوسيكل، اسكندريه محدش يتحداها #إسكندرية_لا_ترحب_بك".

أما أحمد سمير، أحد مواطني الإسكندرية قد ألمح إلى أن ما فعله محمد رمضان منظم ومخطط له - حيث أكد انه بعدما نشر فيديو عزمه نزوله الإسكندرية وجده في المقهى الذي يجلس به، معبرا باستغراب: "هو طار من القاهرة للإسكندرية".

وغرد أحمد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لسه شايف الفيديو بتاعه من شوية وأنا على القهوة لقيته داخل عليا قولت هو طار من القاهرة للاسكندرية.. والله ما اتحركت من عالكرسي حتى اسكندريه مش منورة يا #محمد_رمضان".

وعاد محمد رمضان مرة ثانية لنشر مقطع فيديو وهو داخل المقهى بالإسكندرية مكذبا الأخبار المتداولة حول الاعتداء عليه وطرده من مقهى الريحاني، مشيرا إلى أن المقهى الذي جلس بداخله يسمى "والي"، مشيرا إلى كذب الاخبار التي تم نشرها حول الاعتداء عليه وطرده داخل المقهى.

وقال محمد رمضان في منشورة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "حق الرد على المواقع الموجهة الكاذبة .. أولاً دي قهوة اسمها والي مسمهاش الريحاني وشكراً لأصحابها .. دخلت اشرب الشاي ولما حصل تكدس مشيت علشان ما يحصلش خساير للمكان بسبب الزحمة".

وأضاف: "روحت شربت الشاي في فندق صن رايز ومعظم الناس اتحركوا ورايا شوف العدد ده وحكّم عقلك هيدخلوا جوة قهوة ازاي يا متعلمين يا بتوع المدارس.. صعبان عليا اللي بياخد معلوماته من المواقع دي مفيش حقيقة عندهم".

هل يلغى حفل محمد رمضان بالاسكندرية؟

وبين مؤيد ومعارض انقسم الشارع في الإسكندرية حول قبول محمد رمضان ورفضه كما رصدنا في هذا التقرير، وانتشرت أخبار - غير مؤكدة حتى الآن - عن إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية بسبب الحملة المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي، فمن سينتصر في النهاية، محمد رمضان ام غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيدفع المنظمين إلى إلغاء الحفل؟.. هذا ما سيتضح لنا جليا في الأيام القادمة.