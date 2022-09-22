النجم العالمى ليوناردو دي كابريو يرتبط بعارضة الأزياء جيجي حديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - أكد تقرير جديد أن الثنائي ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد دخلا فى علاقة حب رسمية، وذلك بعد إثارة التكهنات الرومانسية في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما نشر موقع usweekly.

وفقًا لما جاء على موقع The Sun فقد أخبر الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو زملاءه أنه لا يريد أن تصبح علاقته مع جيجي حديد حديث الساعة هو يأخذ الأمور ببطء ولا يوجد شيء رومانسي حتى الآن ولكنه قد يكون على الاستعداد للاستقرار في حياته العاطفية، كما أضاف مصدر لموقع The Sun أن ليوناردو أراد دومًا مقابلة شخص لديه ذات وجهات النظر الخاصة به ويبدو أن جيجي حديد هى تلك الشخصية، مضيفًا أن ليوناردو يرى أن جيجي تبدو ناضجة جدًا بالنسبة لعمرها.

وأوضح المصدر أيضًا أن ليوناردو يرى أن جيجي صيد ثمين ويريد أن يرى إلى أين ستتجه علاقتهما معا مضيفًا أن ليوناردو يشعر أنه مستعد للقيام بما قام به الممثل جورج كلوني في مقابلته للشخص المناسب الذي يمكن أن يكمل معه حياته، وقال ليوناردو لأصدقائه أنه يكره رؤيته في أخبار حول مواعدة النساء الأقل من 25 عاما فقط وهذا أصبح يزعجه ويقول صديق ليوناردو لمصدر The Sun أن هناك علاقة جيده بين كل من ليوناردو وجيجي مضيفًا: "إنهم يعشقون بعضهم و لكن يبدو أن ليوناردو ليس لديه خطط للإعلان عن علاقتهما بعد".

وكان قد تم رؤية الثنائي في حفل معا في نيويورك الأسبوع الماضي وقال مصدر مقرب من جيجي حديد أن كلاهما لا يريدان أن يكون في علاقة حاليا وفقا لموقع dailymail وأشار الموقع أيضًا أن جيجي حديد ترى ليوناردو شخصا لطيفا وسبب اقترابهما من بعضهم الفترة الأخيره هو كونهم يلتقيان في مجموعات مختلفة في أماكن إقامة الحفلات.