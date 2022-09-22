تعرف على آخر كلمات هشام سليم قبل وفاته

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 11:31 صباحاً - توفي الفنان هشام سليم ، بعد صراع مع مرض السرطان ، ومن المقرر تشيع الجثمان اليوم بعد صلاة العصر باحدي المساجد مدينة 6 أكتوبر

وكان قد تداولت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي ما يفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان هشام سليم بعد إصابته بـ السرطان وتواصلنا معه للإطمئنان على صحته.

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم كان مصاب بسرطان الرئة ، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور ، وفي الولايات المتحدة ، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12 ٪ للإصابة به من الذكور البيض.

نشرت الاعلامية إنجى على، مقطع فيديو مع الفنان هشام سليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث وجهت له رسالة بعد أزمته الصحية التى ألمت به مؤخرا.

وقالت إنجى على: "كل سنة وأنت طيب"، فيرد: "كل سنة وأنتوا بخير.. لكن خلاص بقى كفاية"، فتعلق: "زهق من التصوير"، وكتبت "إنجي" على الفيديو: "فنان أصيل ومحترم وغالي قوي علينا كلنا.. الفيديو ده في 2019 وكنا بنحتفل بعيد ميلاده".