اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تستعرض مفاتنها وأنوثتها بالأزرق المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق مجموعة من الصور جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مدينة باكو بدولة أذربيجان بإطلاله جرئية ، مرتدية فستان من اللون الأزرق المكشوف منطقة الصدر ومسك حقبة في يدها وارتداء قبعة على رأسها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة.

وعلقت على الصور قائلة صباح الهنا علي اغلي ناس علي قلبي انا صباحكم كله طاقه جميلة وافكار جميله.

وتمكن عدد من جمهورها التعليق على هذه الصور قبل قيامها بإغلاق هذه الخاصية مثل اميره الشاشه العربيه والشرق الاوسط و نواره الدراما المصريه والعربيه ربنا يكتبلك النجاح دايما يارب.