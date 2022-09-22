اتفرج- انت الان تتابع خبر زفة بلدي لمحمد رمضان في الإسكندرية.. بعد طرده من قهوة الريحاني بالإبراهيمية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان في الإسكندرية وخلفه زفة بلدي على الطريقة الشعبية، وظهر أيضاً وهو في سيارته وخلفه العديد من الموتوسيكلات في زفه.

وجاء ذلك بعد انتشار بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطرد محمد رمضان من داخل مقاهي الإسكندرية، وهذا وسط إطلاق الكثير من الألفاظ والشتائم الكثيرة ضدهم.

وانتشر بين العديد من رواد مواقع التواصل لحظة وصول محمد رمضان إلي الإسكندرية قبل حفلته في المحافظة بـ17 يوماً، وهو يتجول داخل مناطق باكوس وأبو سليمان وغبريال ويحيط به العديد من جمهوره ومحبيه، واقترب شاب سكندري من رمضان ودخل من شباك السيارة، وطلب أن يلقط صورة والذهاب مع الفنان.