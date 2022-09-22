اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. انجي علي بفستان مفتوح على السجادة الحمراء.. حيرت الكل شفاف ولا في بطانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الإعلامية انجي علي بفستان مفتوح على السجادة الحمراء، وهي التي شاركت صورها مع جميع متابعيها من مهرجان القاهرة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”.

صورة انجي علي بفستان مفتوح على السجادة الحمراءوحصلت انجي علي على لفت انظار الجميع بإطلالتها الملفتة والتي أثيرت الجدل الكبير، وهي ارتدت فستان بطول متوسط ولونه أسود، و تميز بتصميم لونه شفاف واعتقد الكثيرين أن الفستان له بطانة باللون البيج والبعض الأخر أكدوا أنه بدون بطانة.

وارتدت انجي حذاء أنيق له كعب عالي باللون الأسود مع كلاش ذو حجم صغير باللون الفضي، وارتدت بعض الإكسسوارات والمجوهرات التي أعطتها إطلالة مميزة ولفتت انظار الجميع، وتركت شعرها البني القصير منسدل على كتفيها، ومكياجها جذاب ومرتكز على الألوان الترابية الهادئة وغير صارخ.