داليا البحيري : التكريم بمهرجان القاهرة للدرامابمثابة طبطبة على الفنانين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:38 مساءً - وجهت الفنانة داليا البحيري الشكر لزملائها من النجوم القائمين على مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين عفت، عبر تغطية خاصة لقناة dmc:" الفنان أشرف زكي كان لديه إصرار كبير أن يكون لدينا مهرجان تحت مظلة الدولة والنقابة، مؤكدة أنها تتمنى أن يستمر تحت قيادة الفنان الكبير يحيى الفخراني، رئيس المهرجان.

وعن أهمية المهرجان قالت: "الفنان من الممكن أن يمر باشياء شخصية صعبة، ورغم ذلك يقوم بالتصوير حتى يسعد جمهوره، ولذلك يكون في حاجة للتكريمات، لأنها بمثابة طبطة، وشيء يسعد الفنانين.

وكشفت داليا البحيري أنها ليست من الفنانين على جوائز المهرجان ولكنها تشارك الليلة في تقديم جائزة أحسن ممثل.

وأكدت خلال اللقاء أنها تواصل استعدادها لتقديم مسرحية "سيدتي الجميلة"، على المسرح القومي، وهي من إخراج وإعداد محسن رزق، ويشاركها البطولة فيها الفنان أحمد وفيق، وفريد النقراشي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.