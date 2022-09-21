اتفرج- انت الان تتابع خبر يسرا تتعرض للتنمر بسبب صور صادمة تكشف تقدمها بالعمر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تهدأ مواقع التواصل بعد الضجة التي سببتها صورة الفنانة القديرة ميرفت امين دون مكياج وفلاتر، وتعرضها للتنمر بسبب ظهور علامات تقدم العمر على وجهها، حتى يتجدد الأمر نفسه مع الفنانة يسرا التي انتشرت صورها خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وظهرت يسرا بفستان حرير انيق باللون الوردي، ومفصّل ببروش مزين بالكريستال، يصل سعره الى 100 ألف جنيه تقريبا، وسدلت شعرها الأشقر، وتزينت بمكياج ناعم، لكنها لم تسلم من التنمر والانتقادات من قبل البعض الذين أكدوا ان تقدم العمر بات واضحا عليها رغم محاولات اخفائه بالمكياج والتجميل، كما تداولوا صورا أخرى لها تكشف مدى تغير ملامحها.

يذكر ان التنمر على ميرفت أمين والسخرية منها أثناء التقاط احد المصورين صورة لها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، دون مكياج او فلاتر، قد اثار استياء الكثير من المتابعين، ولاقت حملة تضامن كبيرة من قبل الفنانين والمشاهير، من بينهم الفنانة السورية رغدا، وسولاف فواخرجي وغيرهن.

على صعيد آخر، شاركت يسرا مؤخرا في تصوير مسلسل "روز وليلى" الى جانب الفنانة نيللي كريم، والعمل يعتبر أول سلسلة درامية عربية تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج.

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