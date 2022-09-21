شاهد.. نسرين طافش بإطلالة متألقة عبر الانستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " الانستجرام "، بإطلالة صباحية مشرقة من فرنسا.

وظهرت نسرين طافش وهي تطعم الحمام بإحدى الأماكن العامة المميزة بجمالها الطبيعي الخلاص وظهرت متألقة كعاداتها، وعلّقت على الصورة قائلة " تحي بالإيمان بآن كل شئ يحدث لصالحك " .

ظهرت الفنانة نسرين طافش، مجددًا بعد الشائعات التي ترددت الأيام الماضية حول طلاقها بعد زواجها بشهرين.

ومؤخرا، أثارت الفنانة نسرين طافش جدلا كبيرا بعدما قامت بحذف كل الصور التي جمعتها بزوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي.

لكن لا زال زوجها شريف شرقاوي محتفظ بكل الصور والفيديوهات التي جمعتهما وآخرها فيديو لهما على شاطئ البحر وهما يستمتعان بوقتهما، كما لا زالت نسرين تتابعه.

وحسم شريف شرقاوي، الجدل حول الأنباء المتداولة حول انفصالهما بعد مرور أقل من شهرين على إعلان زواجهما.

ونشر زوج نسرين طافش، عبر خاصية القصص المصورة عبر "إنستجرام"، صورة تجمعهما وعلق عليها "نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".