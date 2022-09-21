مدحت صالح يفتتح حفل مهرجان القاهرة للدراما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - انتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل أغنية مهرجان القاهرة للدراما من ألحان أحمد حمدي رؤوف، ومن كلمات طارق علي، ومن توزيع محمد حمدي رؤوف.

وكان الفنان أشرف زكي كشف عن تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان الذى تنطلق فعالياته اليوم، الأربعاء ٢١ سبتمبر.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، فى لقاء تلفزيوني، إن مهرجان القاهرة للدراما كان حلما لكل فناني مصر لـلم شمل الأسرة الفنية المصرية وتكريم مبدعيها.

وأضاف زكي أن لجنة تحكيم المهرجان تعمل خلال هذه الفترة على مشاهدة جميع الأعمال التى تم عرضها خلال رمضان الماضي لتقييمها والاستقرار على الفائزين خلال هذه الدورة.

وأوضح أن الهدف من هذا المهرجان ليس توزيع الجوائز كما هو شائع فى العديد من المهرجانات، ولكن مهرجان الدراما تم تأسيسه من أجل الفن المصري والعمل على تطوير الدراما المصرية من خلال بعض التوصيات التى تقدمها لجنة التحكيم ويتم الإعلان عنها فى الحفل.

أعضاء لجنة تحكيم المهرجان

ويضم مهرجان الدراما فى دورته الأولى لجنة تحكيم متميزة برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، وتضم كلا من السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير السينمائي سامح سليم، والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

الاختيار خارج التصنيف

وبالرغم من عرض مسلسل “الاختيار” الجزء الثالث فى رمضان الماضي، إلا أن الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، أعلن فى المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من المهرجان، أن مسلسل “الاختيار” خارج التقييم وسوف يكون هناك تكريم خاص لصناع العمل بعيدا عن عمل لجنة تحكيم المهرجان.

فئات يتم تكريمها فى مهرجان الدرما

ويشهد مهرجان الدراما فى دورته الأولى تكريم فئات جديدة على المهرجانات الفنية، وأبرز هذه الفئات أحسن أسطى وأحسن مخرج منفذ دراما، بالإضافة إلى الفئات المعروفة كأفضل فنان وأفضل فنانة وأفضل سيناريو وأفضل تتر وأفضل فنان ثان وأفضل ديكور وأفضل موسيقى تصويرية.