أعلام مصر تزين الشوارع الرئيسية بالعاصمة الألبانية تيرانا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - تزامنا مع بداية الأسبوع الثقافي المصري بجمهورية ألبانيا ، حرص الجانب الألباني، المُستضيف لفعاليات الأسبوع الثقافي المصري بألبانيا، على تزيين العديد من الشوارع الرئيسية للعاصمة الألبانية تيرانا بعلم مصر، احتفاءً بالعلاقات الثقافية بين البلدين، حيث يُقام الأسبوع الثقافي، تحت رعاية رئيس الوزراء الألباني خلال الفترة من 19 وحتي 25 سبتمبر الجاري ، وافتتحته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة الألبانية.