نسمة محجوب ونجوم الأوبرا في مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - يقام في الثامنة مساء الجمعة 23 سبتمبر بالميناء الجديدة حفلا للفنانة نسمة محجوب وفرقتها بنخبة من المؤلفات العربية والأعمال الغربية إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة منها، دور على السعادة، حكاية شعب، كل شمس، حب اخوات، يا غاوى هروب، مستغربة، عابر سبيل، وجوه، كفاية، يا محروسة، على طبيعتى وغيرها.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحيرة.

قبلها يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا القاهرة قيادة المايسترو محمد وهيدى مختارات من الأغاني العالمية منها بيلا تشاو ، سواي ، ربما ، علي طريقتي ، استطيع الرقص طول الليل ، حلق بي إلي القمر ، يعود إلي سيرانتو ، الليلة ، أشعر بالجمال ، سوف أبقى ، لابمبا .. أداء ليلي إبراهيم ، عزت غانم ، داليا فاروق ، إبراهيم ناجي ، سلمي الجبالي وأسامة علي.

وفي سياق متصل، تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر اولى العروض الاجنبية فى الموسم الفنى الجديد 2022 - 2023 حيث تستضيف 9 عارضين من نجوم الباليه باعرق المسارح المتخصصة في 4 دول هى فرنسا - إيطاليا - أوكرنيا - روسيا لتقديم 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية تقام فى الثامنة مساء ايام الخميس والجمعة 22 ، 23 سبتمبر على المسرح الكبير ومساء الأحد 25 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الأسكندرية" .

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر مشاهد ثنائيات الباليهات الكلاسيكية والحديثة منها زوربا لـ ميكيس ثيودوراكيس ، السيلفيد لـ جان شنيتزهوفر ، شهرزاد لـ ريمسكي كورساكوف ، غوباك لـ سولوفيوف سيدوي ، بحيرة البجع لـ بيتر تشايكوفسكي ، المهرج - مياه الينابيع لـ ريكاردو دريجو ، دينج سوان لـ كامي سان صانز ، دون كيشوت لـ لودفيج مينكوس .

يشار أن فن الباليه ظهر فى روسيا أثناء عهد القيصرة " أن " 1693 ـ 1740 حيث استقدمت من فرنسا "يابتست لاندى" أشهر مدربي البالية وقتها، وافتتحت أول مدرسة للبالية بمدينة سان بطرسبورج عام 1735، وانحصر قبول طلابها فى الأطفال من أبناء حاشية البلاط، بعدها تقدم لاندى بإلتماس إلي القيصرة يطلب فيه القيام بتدريب عدد من الشباب، ونال إلتماسه قبولاً ليكونوا نواة بنيت عليها مدرسة البالية الحديثة التي انتشرت فى أوروبا بعد ذلك، وبعد وفاته مرت حالة من الركود لهذا الفن الذى عاد الى الازدهار علي يد ماريوس بيتيبا الذي عكف علي تطويره وتم اعتبار هذه الفترة من أهم مراحل الباليه فى روسيا.