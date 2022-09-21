الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة يستقبل وزير الإعلام العراقى ووفدا من المنظمة العالمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة ، وزير الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم على رأس وفد من هيئة الإعلام العربي التابع لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية لمصر، حيث رحب بهم وقدم لهم شرحا تفصيليا عن المتحف وما يتميز به من مقتنيات أثرية فريدة، إلى جانب عبقرية الموقع والأهمية التاريخية للمنطقة المحيطة به على مر العصور المختلفة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف إلى أن التراث المصري والحضاري الذي يقدمه المتحف يعرض مدي عراقة الحضارة المصرية وثقافة مصر وهويتها، مشيراً إلى الدور الذى يقوم به المتحف لدعم أواصر الصداقة والتعاون بين المتحف وشعوب العالم.

واصطحبت إيمان أحمد كبير الأثريين بالمتحف، الوزير والوفد المرافق له، في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة تضمنت قاعة العرض المركزية وقاعة النسيج المصري وقاعة المومياوات الملكية، حيث قدمت لهم شرح عن المقتنيات الأثرية الفريدة للمتحف.

وأعرب الوزير عن شغفه الكبير بالحضارة المصرية، وتقديره لهذا العمل العظيم والذي يعبر عن حضارة وأصالة الشعب المصري، مؤكدا حرص بلاده على التعرف عن كثب على الثقافة والحضارة المصرية التي أثرت إيجابا في العالم بأسره، وخاصة ما يضمه هذا المتحف من مجموعة فريدة من المومياوات الملكية والتي شاهد العالم أجمع عملية نقلها في موكب مهيب من متحف التحرير لتستقر في هذا الصرح العظيم وفي ختام الزيارة، أهدى الدكتور أحمد غنيم، الوزير كتيب كتالوج المومياوات الملكية للدكتور زاهي حواس

وفي سياق متصل استقبل الدكتور أحمد غنيم أيضا، وفدا رفيع المستوى من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو ) WIPO، على رأسه دارين تانج مدير المنظمة. وقد رحب بهم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وقدم لهم تعريفا بالمتحف ورسالته وأنشطته وفعالياته، والرؤية الإستراتيجية للترويج للمتحف لما يتمتع به من إمكانيات سياحية وكنوز أثرية لامثيل لها بهدف تعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية للمتحف باعتباره أحد القطاعات السياحية التي تساهم في زيادة معدلات النمو.

واصطحبهم محمد مختار كبير الأثرين بالمتحف، في جولة داخل المتحف وقاعاته المختلفة حيث قدم لهم شرحا تفصيليا عن قاعة العرض الرئيسية ومقتنياتها الأثرية، وقاعة المومياوات الملكية، حيث أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالمتحف ومحتوياته الأثرية مؤكدين على أن المتحف أصبح مزارا سياحيا عالميا يحرص الجميع على زيارته والاستمتاع به والتعرف على الحضارة المصرية العظيمة.

وفي نهاية الزيارة، اهدى الدكتور أحمد غنيم، دارين تانج والوفد المرافق، كتالوج المومياوات الملكية كهدية رمزية للضيوف.