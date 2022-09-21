بيومي فؤاد يثير قلق جمهوره بظهوره وهو يتكئ على عكاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المحبوب بيومي فؤاد من عزاء زوجة الفنان خالد زكي، الذي أقيم مساء أمس، الثلاثاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتساءل الجمهور عن الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد، على مدار الساعات الماضية، وهل بالفعل يعاني من أحد الأمراض؟

ظهر الفنان بيومي فؤاد في عزاء زوجة الفنان خالد زكي الذي أقيم مساء أمس، الثلاثاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر "بيومي" العزاء وهو يتكئ على عكاز، حيث ظهر بوزن زائد بجوار الفنان محمد الصاوي، وهو ما دفع الجميع إلى التساؤل عن الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد، والسبب الحقيقي وراء استخدام العكازات.

أعلن الفنان بيومى فؤاد، في أغسطس من العام الماضي، عن تعرضه لوعكة صحية شديدة أفقدته الوعى لمدة 48 ساعة، أثناء تواجده في دولة الإمارات.

وكشفت مصادر طبية، وثيقة الصلة بالفنان بيومي فؤاد، عن تطورات الحالة الصحية، قائلة: «الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد تتحسن تدريجيًا بشكل كبير، وأفضل من الأيام الماضية التي عانى فيها بشدة، بعد تعرضه لدور برد شديد لم يمر عليه من قبل».