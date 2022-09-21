الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان بالإسكندرية تتقدم ببلاغ للنائب العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - أصدرت الجهة المنظمة لحفل النجم محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية، بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، تعلن من خلاله بدء الإجراءات القانونية لمقاضاة الحسابات والصفحات المزيفة ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجهة المنظمة للحفل، في بيان صحفي، إنها بدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد هذه الصفحات المزيفة ومروجي شائعات إلغاء حفل رمضان بالإسكندرية، وتقديم بلاغ رسمي ضدها للجهات الحكومية المختصة بالإنترنت، وأيضا بلاغا للسيد المستشار النائب العام.

وأضافت، أن مروجي هذه الشائعات الكاذبة يطلقونها لجمع الكثير من المشاهدات والتفاعلات لصفحاتهم بغرض التربح من نشر هذه الأخبار المزيفة والكاذبة.

وكانت الجهة المنظمة للحفل، أكدت في بيان سابق أن هناك إقبال كبير من الجمهور على شراء تذاكر الحفل، حيث وصل نسبة حجوزات الحفل ل ٥٠ ٪ من قيمة التذاكر".

وتابعت، أن الشائعات التي تم ترويجها حول إلغاء الحفل من قبل بعض مروجيها، لن ولم تؤثر على بيع تذاكر الحفل، نظرا لشعبية وجماهيرية النجم محمد رمضان وحب أهالي اسكندرية له.

وأوضحت في بيانها، أن هناك حملات مدفوعة الأجر من مروجي الشائعات كانت تسعى وراء تشويه الحفل وعدم إقامته، مستخدمين بعض العبارات التي لا تليق بشعب الإسكندرية.

وأشارت إلى أن جمهور الإسكندرية عاشق للفن وهناك قاعدة جماهيرية كبيرة وحب كبير يتمتع به محمد رمضان بين أهالي المحافظة.

وأنهت بيانها: "الحفل سيقام بإذن الله في مدينة الإسكندرية بموعده يوم ٧ أكتوبر، وتم إطلاق الحملات الدعائية للحفل في جميع ميادين وشوارع عروس البحر المتوسط".

يأتي حفل "رمضان" بمحافظة الإسكندرية، بعد سلسلة حفلات ناجحة أحياها النجم بالساحل الشمالي ورفعت شعار "كامل العدد".

كما أجرى محمد رمضان، قبل حفلي الساحل، جولة غنائية عالمية، حيث أحيا حفلا غنائيا كبيرا في اليونان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، كما أحيا قبلها حفلا آخر في تركيا وسط حضور جماهيري كبير.