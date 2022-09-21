اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي سليم تستعرض حلوتها وعيونها بـ أبو نص كم”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم مرتدية تيشرت ذات أكمام قصيرة مقفول من منطقة الصدر حيث تعمدت إخفاء جسمها والكشف عن وجهها وجزء من منطقة الجسد فقد أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وحظت الصورة باعجاب الكثير من جمهور الفنانة وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل روعة كالعادة -الله يزيدك نعمة ويجعل أيامك وعمرك كلها فرح وسعادة دايماً يارب