اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تزغلل عيون الشباب بالمحزق والملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها, على حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.وظهرت رانيا يوسف، في أحد مراكز اللياقة البدنية داخل جمهورية مصر العربية مرتدية ملابس رياضية مكشوفة من منطقة الصدر والضيقة للغاية على جسدها أما من الناحية الجمالية فقمت بربط شعرها ووضع كاب واستخدامت القليل من المكياج وظهور التاتو الذي ترسمه على كتفها.

وعلقت على الفيديو قائلة :أزل نفسك من أي مكان لا تشعر بالتقدير