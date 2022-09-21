اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية.. بعد دعوات مقاطعتها اعرفوها حالاً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية، وذلك بعد إطلاق العديد من الدعوات على صفحات التواصل الاجتماعي بإلغاء حفله، وهو من المرجح أن يحييه في الإسكندرية يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، واستعملوا الكثير من الهاشتاجات ومنها “إسكندرية لا ترحب بك” وغير مرحب بك في الإسكندرية” و”غير مرحب بك في بلد الفن وسيد درويش”، والتأكيد على أنها مدينة الفنان سيد درويش وهو لا مرحب به.

وأعلنت الجهة التي تنظم حفل الفنان محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية إن الحفل قائم كما هو ولا صحة للشائعات التي انتشرت مؤخراً حول إلغاء الحفل، وقالت في بيان اليوم الثلاثاء إنه هناك إقبال كبير من الجميع على شراء التذاكر الخاصة بالحفل، ووصلت نسبة الحجوزات لـ 50% إلى الآن من قيمة التذكرة.

وأضافت قائلة “إن الشائعات التي تم ترويجها حول إلغاء الحفل من قبل بعض مروجيها، لن ولم تؤثر على بيع تذاكر الحفل، نظرا لشعبية وجماهيرية النجم محمد رمضان وحب أهالي اسكندرية له، وتوجد حملات مدفوعة الأجر من مروجي الشائعات كانت تسعى وراء تشويه الحفل وعدم إقامته، مستخدمين بعض العبارات التي لا تليق بشعب الإسكندرية، وأن جمهور الإسكندرية عاشق للفن”.