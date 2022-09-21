فتحت ساقيها على هذه المنطقة المحظورة من جسدها ..اتفرج هيفاء وهبي بأوقح إطلالة لها من داخل سيارتها تثير جنون جميع مواقع التواصل (اتفرج قبل الحذف)

الرياض - محمد الاطلسي - فتحت ساقيها ووضعت يدها على هذه المنطقة المحظورة من جسدها.. اتفرج هيفاء وهبي بأوقح إطلالة لها من داخل سيارتها الفارهة أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تهتم بأخبار الفن والمشاهير، إعادة نشر صور جريئة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ظهرت فيها وهي بأوضاع جريئة في السيارة وتعمدت إثارة جمهورها على السوشيال ميديا بحركات وتلميحات فاضحة .

الصور التي سبق أن قامت هيفاء وهبي بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام"، ظهرت فيها هيفاء وهبي وهي داخل سيارتها وقامت بفتح ساقيها ووضعت يديها في المنتصف بطريقة جريئة صدمت الجمهور، وجعلها عرضة للانتقادات اللاذعة.

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تتعمد إثارة الجدل

وتتعمد هيفاء وهبي إثارة الجدل من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركها مع جمهورها على السوشيال ميديا بشكل شبه يومي، وفي أحدث إطلالة لها، ظهرت هيفاء وهبي داخل سيارتها بالعاصمة المصرية القاهرة، وكالعادة كشفت عن جزء كبير من صدرها وتعرضت للكثير من الانتقادات.

الساحل الشمالي

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