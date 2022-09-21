مجد القاسم يكشف كواليس اختفائه عن الساحة الفنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - حل الفنان مجد القاسم، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عزالدين على قناة "CBC"، بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي.

وكشف "القاسم" عن كواليس ابتعاده عن التمثيل لسنوات، قائلًا: "كان عندي غلطة شنيعة في حياتي تسببت في ابتعادي عن التمثيل وهي مسلسل فريد الأطرش، فاشتغلت على مسلسل فريد الأطرش بس لمدة 3 سنوات، ورفضت الكثير من الأعمال الفنية بسببه".

وعن عدم ظهور العمل للجمهور، قال :"لا أعرف أي سبب لعدم إتمام المسلسل ولكنه نصيب، واختفائي أمر غير مقصود ومفيش فنان بيحب يختفي أبدًا، وماخدتش حقي في العديد من الأمور واتظلمت كثيرًا ولكن ربنا عوضني بالألبوم الأخير".

أضاف القاسم: "اختفيت بسبب المشاكل والأوضاع السياسية في الوطن العربي منذ 2010 وحرب سوريا التي ما زالت موجودة وغيرت حياتي، أنا اتظلمت وعندي موهبة منحني الله إياها، ولكني لم أقدرها".

وأضاف مجد القاسم: "مسلسل فريد الأطرش كان فيلمًا في البداية ولكني رأيت أنه شخصية ثرية لا تتلخص في ساعتين وقررنا أن نقدمه كمسلسل".

وتطرق مجد القاسم للحديث عن مسيرته الفنية، قائلًا: "بدايتي كانت من أغنية رفقًا مولاتي لما كنت في ندوة شعرية قبل شهرتي عام 1992 وكان الشاعر نبيل الفكهاني بيلقى قصيدة رفقًا مولاتي وأعجبت بها وقررت ألحنها وتم بثها عام 1997".

وأشار "القاسم" إلى أن الأغاني التي يقدمها غالبًا ما تعبر عن حالته النفسية، مثل أغنية غمض عينيك مع الفنانة مي كساب والتي قدمها عندما أعلن عن زواجه وكانت هدية منه لزوجته.

ولفت إلى أن عودته ستكون من باب ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا أن الملتقي عمل جبار وإنساني، متابعًا أن عمره الفني الحقيقي هو 33 عامًا حين وصل مصر عام 1990.

كما كشف عن كواليس لقائه بسيد مكاوي، وقال: "أنا من بلد فهد بلان اللي هي بلد فريد الأطرش وأسمهان ووقتها كان نقيب الموسيقيين في سوريا وقالي هات عودك وتعالى في يوم، روحت لقيت سيد مكاوي بيقولي أبوطلال قالي صوتك روعة لما جيت أغني لقيت صوتي شرخ".