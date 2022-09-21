الليلة.. حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - ينطلق مساء اليوم، حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما في مركز المنارة للمؤتمرات بحضور عدد كبير من نجوم الفن والدراما أبطال مسلسلات رمضان 2022.

ومن المقرر أن يحيي الموسيقار هشام خرما حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، في مركز المنارة للمؤتمرات، ويضع بصمته الموسيقية في فعاليات النسخة الأولى من حفل جوائز الدراما المصرية عبر وضع الموسيقى التصويرية لحفل الافتتاح والتكريمات، مع إحيائه حفل الافتتاح الرسمي.

ويقدم المهرجان تكريمات لصناع الأعمال الدرامية الرمضانية لموسم 2022، في عدة تصنيفات، منها أفضل مسلسل وأفضل ممثل وممثلة وأفضل مخرج ومؤلف وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل عمل كوميدي.

وتنطلق فعاليات النسخة الأولى من حفل الجوائز الدراما برئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني، في حين تضم لجنة التحكيم نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية فى لقاء تلفزيوني إن مهرجان القاهرة للدراما كان حلما لكل فناني مصر لـلم شمل الأسرة الفنية المصرية وتكريم مبدعيها.

وأضاف زكي إن جنة تحكيم المهرجان كانت تعمل خلال الفترة الماضية على مشاهدة كافة الأعمال التى تم عرضها خلال رمضان الماضي لتقييمها والاستقرار على الفائزين خلال هذه الدورة.

وأشار زكي أن الهدف من هذا المهرجان ليس توزيع الجوائز كما هو الشائع فى العديد من المهرجانات ولكن مهرجان الدراما تم تأسيسه من أجل الفن المصري والعمل على تطوير الدراما المصرية من خلال بعض التوصيات التى تقدمها لجنة التحكيم ويتم الإعلان عنها فى الحفل.