اليوم.. انطلاق الدورة الثامنة لملتقى الأديان تحت شعار «هنا نصلى معاً»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - تنطلق فعّاليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان بمجمع الأديان في مصر القديمة تحت شعار «هنا نصلى معاً»، اليوم في الثامنة مساءً، ويترأس الفعالية الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والاًثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

وتشهد فعاليات تلك الدورة التأكيد على التواصل الإنساني ومفهوم الأديان بمعناه الكوني وتُقام الصلوات بكل اللغات في هذا المكان المقدس بشعار نصلى معاً من أجل الإنسان.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، افتتحت السبت الماضي فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي، وذلك تحت شعار «رسالة سلام الى العالم».

يُشارك في الدورة الحالية 30 فرقة، من الدول العربية والأجنبية فضلا عن الفرق المصرية، كما تشارك كندا لأول مرة في المهرجان، الذي أصبح له مكانة دولية وشعبية ليس على مستوى مصر والدول العربية فقط، بل وأيضا على مستوى العالم أجمع.