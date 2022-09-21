أنغام تنشر صورًا من إطلالتها في حفلها الأخير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - شاركت الفنانة أنغام جمهورها بعض الصور الجديدة لها، بإطلالتها في حفلها الأخير التي قامت بإحيائه.

ونشرت أنغام الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وظهرت خلالها بفستان سواريه باللون الأسود، مطرز ببعض الإكسسوارات الذهبية، التي نضيف له بريقًا خاصًا.

وفي سياق متصل، تحيى أنغام حفلا مع الفنان أحمد سعد في جدة، في إطار حفلات اليوم الوطني السعودي 92، حيث شوقت الشركة المنظمة الجمهور للحفل بنشر صورة بوستر الحفل وعلقت: "بنغني ونحتفل في اليوم الوطني مع الفنانة أنغام والفنان أحمد سعد في جدة".

ونشرت الفنانة أنغام صورة بوستر الحفل في اليوم الوطني السعودي، وشوقت الجمهور للحفل وقالت: "يسعدني نحتفل مع بعض بعيدكم العيد الوطني للمملكة العربية.. السعودية وحشتوني".

وتقدم أنغام لجمهورها خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها الشهيرة القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور ومن بينها: "حالة خاصة جداً، بين البنين، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، حيران، أهي جت، هو نفس الشوق، بقول نسياك، مابتعلمش، وحدانية"، وغيرها من الأغنيات.