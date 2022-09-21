عمر كمال يكشف سبب انفصاله عن خطيبته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:34 صباحاً - حلّ مطرب المهرجانات عمر كمال ضيفاً على برنامج تفاعلكم على قناة BBC عربية، وأدلى عمر كمال بعدد من التصريحات المثيرة للجدل، حيث كشف عمر كمال عن سبب انفصاله عن خطيبته السابقة.

وقال عمر كمال: "مش متفقين مع بعض في بعض الأفكار وأنا متربى تربية معينة وهى متربية تربية معينة".

وكانت قد أثارت ندى الكامل ؛ طليقة أحمد الفيشاوي الجدل مرة أخرى برسالة للمطرب عمر كمال .

وكتبت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي ؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ". بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك".

من جانبه رد عمر كمال على الاستوري وكتب : "مفيش أطيب ولا أحلى من قلبك يانونا ".