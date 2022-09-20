وزيرتا ثقافة مصر وألبانيا تفتتحان معرض ”وصف مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة بجمهورية ألبانيا، معرض "وصف مصر"، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، محمد حيدر، سفير مصر بألبانيا، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني، والذي يُقام بالعاصمة الألبانية تيرانا، تحت رعاية رئيس الوزراء الألباني، خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

ضم المعرض نسخة أصلية من بعض أجزاء كتاب وصف مصر بالفرنسية من ضمن مقتنيات المكتبة الوطنية بتيرانا.