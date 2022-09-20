وزيرة الثقافة تشهد حفل السوبرانو أميرة سليم بأوبرا تيرانا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - شهدت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، وإيلفا مارغريتي، وزيرة الثقافة بجمهورية ألبانيا، حفل السوبرانو المصرية أميرة سليم، بالاشتراك مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأوركسترا أوبرا القاهرة، و أوركسترا أوبرا تيرانا، وذلك بقيادة المايسترو ناير ناجي، وذلك على مسرح أوبرا تيرانا بألبانيا، بحضور السفير محمد حيدر، سفير مصر بألبانيا، أريون فلياي عمدة مدينة تيرانا، وعدد من السفراء الأجانب والعرب، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المصري الألباني، والذي يُقام بالعاصمة الألبانية تيرانا، تحت رعاية رئيس الوزراء الألباني، خلال الفترة من 19 وحتى 25.

حيث قدمت السوبرانو أميرة سليم للجمهور، عدداً من الأعمال السيمفونية والغنائية والكلاسيكية المصرية والألبانية الشهيرة، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور، منها "ملكة الليل" لموزارت، "أنشودة إيزيس" لهشام نزيه، إضافة إلى "فالس ألباني" تُهديه للشعب الألباني.