انت الان تتابع خبر اتفرج – هيفاء وهبي ” قلعت الهدوم” لأظهار التاتو الجديد لجمهورها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي باطلاله جرئية، مرتدية جمبسوت ستان وقامت بفتحه حيث كان ترتدي تشيرت من اللون الاوف وايت والمكشوف من منطقة الصدر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها وكشفت عن تاتو الموجود على ظهرها معلقة: كن سبب سعادتك

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل انخلقتي عشان تخلي الكون كلو happy- طاقه ايجابيه كلها سعاده