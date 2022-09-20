انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده دلعت جمهورها بوصلة رقص البينك المشكوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية فستان من اللون البينك مكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر وتقوم بوصلة رقص بلدي ولكن الفستان كان يرتفع منها أثناء رقصها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وتقضي الراقصة الاستعراضية مع ابنتها عزة ماجدة عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي. حسبما أعلنت هي في فيديو سابق عبر حسابها على انستجرام.