انت الان تتابع خبر بالفيديو.. قائمة ممنوعات لوفاء عامر أثناء التمثيل.. جوزها شارط عليها من ساعة ما أتجوزته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر قائمة ممنوعات لوفاء عامر أثناء التمثيل التي وضعها لها زوجها والتي كشفتها لأول مرة، من أكثر الأشياء التي شغلت بال جميع المواطنين ويريدون معرفتها في الوقت الحالي، وذلك لأن حديثها جاء للمرة الأولى على الشاشات.

وتحدثت وفاء عامر أثناء لقائها في برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، قائلة “ممنوع ألبس عريان من ساعة ما اتجوزت زوجي، أنا بقيت أحب الملابس المحتشمة من وقت زواجي”.

واستكملت قائلة “زوجي عودني منزلش البيت قبل ما أستأذن منه، ومينفعش أصاحب أي صاحبة خاصة لو مش كويسة، وهو بيختار لي صديقاتي اللي أمشي معاهم وأكمل معاهم، وزوجي صعيدي أوي، الفنانة نبيلة عبيد من أقرب صديقاتي، وأعتبرها زي أختي، وبنتعلم منها الذوق والأدب والأخلاق”.