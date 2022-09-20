ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل. في المقابل يخوص المراد الأحمر مباراة ودية اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022،أمام فريق بتروجيت ودياً

انت الان تتابع خبر رسالة من سمية الخشاب لجميع الطلاب.. أولياء الأمور هما اللي علقوا عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جاءت رسالة من سمية الخشاب لجميع الطلاب قبل بدء العلم الدراسي الجديد 2022/2023، وهي التي جعلت أغلب أولياء الأمور يردون عليها، وتعد من أبرز النشاطات الأخيرة الخاصة بها على تويتر.

رسالة من سمية الخشاب لجميع الطلاب ورد أولياء الأمور

ودونت سمية الخشاب من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدا القصيرة “تويتر”، قائلة “جاهزين للدراسة يا حبايبي، أنا بقى مش جاهزة بالنيابة عنكم”.

ورد عليها الكثير من المواطنين وبشكل خاص أولياء الأمور، وهذه التعليقات جاءت كما يلي “وعد تنزلي لينا ملخصات زي ما عملتي مع الثانوية العامة، الإجازة خلصت بسرعة، حاسة إني اضحك عليا يا فنانة، خلاص احنا راحت علينا، أنا داخل أدبي يا فنانة إيه رأيك، والنبي خليكي معانا، بنحبك يا فنانة، ادينا نصايح الامتياز بقى يا فنانة السنة دي، مهتمة أوي باللي بيدرسوا وسايبة اللي خلصوا ومتمرطين في الشغل، بلاش احباط وربنا ما أروح”.