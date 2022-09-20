الجهة المنظمة لحفل محمد رمضان: نسبة الحجوزات بالإسكندرية وصلت لـ50 %

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - أكدت الجهة المنظمة لحفل النجم محمد رمضان بمحافظة الإسكندرية، أن الحفل قائم ولا صحة للشائعات التي يتم ترويجها حول إلغاء الحفل.

وقالت الجهة المنظمة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء تذاكر الحفل، حيث وصلت نسبة حجوزات الحفل لـ ٥٠ ٪ حتى الآن من قيمة التذاكر".

وزعمت أن الشائعات التي تم ترويجها حول إلغاء الحفل من قبل بعض مروجيها، لن ولم تؤثر على بيع تذاكر الحفل، نظرا لشعبية وجماهيرية النجم محمد رمضان وحب أهالي اسكندرية له، بحسب البيان.

وتابعت: "هناك حملات مدفوعة الأجر من مروجي الشائعات كانت تسعى وراء تشويه الحفل وعدم إقامته، مستخدمين بعض العبارات التي لا تليق بشعب الإسكندرية.. جمهور الإسكندرية عاشق للفن وهناك قاعدة جماهيرية كبيرة وحب كبير يتمتع به محمد رمضان بين أهالي المحافظة".

وأنهت بيانها: "الحفل سيقام بإذن الله في مدينة الإسكندرية بموعده يوم ٧ أكتوبر، وتم إطلاق الحملات الدعائية للحفل في ميادين وشوارع عروس البحر المتوسط".

يأتي حفل "رمضان" بمحافظة الإسكندرية، بعد سلسلة حفلات ناجحة أحياها النجم بالساحل الشمالي ورفعت شعار "كامل العدد".

كما أجرى محمد رمضان، قبل حفلي الساحل، جولة غنائية عالمية، حيث أحيا حفلا غنائيا كبيرا في اليونان، ورفع الحفل لافتة كامل العدد، كما أحيا قبلها حفلا آخر في تركيا وسط حضور جماهيري كبير.