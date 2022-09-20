غدا.. طرح فيلم أشباح أوروبا للنجمة هيفاء وهبي في السينمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 08:27 صباحاً - كشف صناع فيلم " أشباح أوروبا" للنجمة هيفاء وهبي، عن موعد طرحه في السينمات بعد عده تأجيلات، حيث نشروا البرومو للفيلم.

وسيطرح الفيلم في السينمات ابتداء من غد الأربعاء 21 سبتمبر، وذلك بعد أنباء عرضه على منصة شاهد.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.

فيلم أشباح أوروبا من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية