انت الان تتابع خبر تصريحات صادمة للإعلامي تامر أمين: جربت الحشيش لما كان عندي 16 سنة والان مع التفاصيل

تصريحات صادمة للإعلامي تامر أمين عن الحشيشوتحدث الإعلامي تامر أمين اثناء استضافته في برنامج العنيدة الذي يقدم على قناة الشمس الفضائية، إنه أشار إلى هذا الموضوع أثناء لقاء معه في واحد من البرامج، ولم يتعاطى الحشيش باستمرار.

رياض - احمد صلاح - أثارت تصريحات صادمة للإعلامي تامر أمين حالة من الجدل الكبير بين كل من استمع إليها، وذلك بعد اعترافه أنه جرب تناول مخدر الحشيش في مرحلة مبكرة كثيراً من حياته، ولكنه لم يصل إلى درجة الإدمان.

وصرح قائلاً “كنت في برنامج والمذيعة سألتني عن الشباب، فقلت الشباب مغامرة واندفاع، وكلنا وإحنا صغيرين جربنا كل حاجة بمبدأ معرفة الصح من الغلط، وأنا جربت الحشيش لما كان عندي 16 سنة، ولم أشعر بتأثير السيجارة ولم تعجبني حالتي بعدها فلم أستمر”.

هجوم تامر أمين على فتيات التيك توك بالرغم من نشاط ابنته عليه

ورد تامر على سؤال “لماذا تهاجم فتيات التيك توك بالرغم أن ابنتك لديها حساب عليه وتنشر صورها مع شباب وكاش مايوه؟”، فرد قائلاً “مستحيل أن تنشر ابنتي فيديو لها بكاش مايوه، وهي مؤثرة عظيمة على تيك توك، لكن كل فيديو تقوم بنشره يجب أن أشاهده أولا وأوافق عليه، لم يسبق لي الاعتراض على وجود أصدقاء لها من الشبان، أو الخروج والسفر معهم للمصيف، لكن تحت رقابتي”.