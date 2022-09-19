ثقافة بهاء طاهر بالأقصر تناقش تنمية مهارات الإبداع لدي الطفل والشباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 05:27 مساءً - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "تنمية مهارات الإبداع لدي الطفل والشباب" وأوضحت لبني عبده عبد الحاكم الإهتمام بالطفل وتربيته السليمة وإكتشاف الابداع في الطفل منذ الصغر سواء إبداع رياضي أو فني أو في الشعر أو الرياضيات وغيرها من الهويات التي تظهر في شخصية الطفل ومصاحبة الطفل ومعرفة هواياته وأصدقائه ومشاركة المدرسين للطفل وتنمية المهارات لدي الطفل ورعاية والديه له وغرس القيم الإيجابية في شخصية الطفل حتي مرحلة الشباب والمراهقة ومراعاة النظام الغذائى والصحي لديهم والنوم مبكراً والتقليل من إستخدام الهواتف المحمولة والحد منها وتشجيع المواهب المبدعة والمهارت في مرحلة الشباب وتحفيظ القران الكريم منذ الصغر والرجوع إلى الكتاتيب لإكتساب مهارات لغوية متعددة.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان"التلف الفيزيائي المؤثر على الأخشاب" وتحدث د. محمد ربيع عن الحرارة والرطوبة والضوء والرياح والأملاح، وكذلك عقدت محاضرة بعنوان"ماهو مخزون المبيض" وأوضحت د. أيه محمد ما هوه مخزون المبيض والأسباب وما ينقصه، وأعد القصر عرض مسرح عرائس عن قصة "الغزالة ريمة" بحضانة فتحى يا وردة أداء زينب محمد، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان"من غير كلام"، وأقامت مكتبة النمسا الثقافية أصبوحة شعرية "نماذج من القرية فى إلقاء الشعر العربي" أدارها الشاعر د. ناصر الدسوقي وألقت الطالبة فاطمة حسين محمد قصيدة بعنوان"سراب"، وقصيدة للطالب على عيد عبد الله بعنوان "أقرأ"، قصيدة للطالبة داليا ناصر محمد بعنوان"قبل غروب الشمس"، وفى الختام ألقى الشاعر ناصر الدسوقي بعض الأبيات من ديوانه الثاني"قبل غروب الشمس"، وأعد قصر ثقافة إسنا أمسية شعرية للشاعرة زينب وفدى محمد وألقت قصيدة بعنوان"أم بائسة".

قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "حضارة ما بين النهرين" وتحدث محمد محمد الصادق عن الحضارة السومارية والبابلية وحضارة ما بين النهرين وتنوعها، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة فنون رسم بالأشكال الهندسية نفذتها نهلة حسن، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان"رسم حر" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، وكذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسومات فنية بعنوان" أهلا بالمدرسة والأدوات المدرسية " نفذها أحمد أمين عبد الرحمن وأشرف عبدالسلام.

أعد قصر ثقافة الطفل دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته فاطمة ماهر، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكى بعنوان "توماس اديسون" ألقتها هيام أحمد، وكذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان"عبد الله النديم" ألقاها المدثر الصادق لبيب وتحدث عن مولوده ونشأته وتعليمه ومؤلفاته، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية ورشة حكى بعنوان"بر الوالدين" ألقاها حمادى أحمد عبد العال، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة حكي قصة "سذاجة الراعي" للمؤلف شوقى على هيكل سردتها سارة عبد الوهاب.