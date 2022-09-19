الفنانة لبنى عزت تكشف علاقتها بأمير المصري في فيلم ”جوزني”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - أوشكت الفنانة لبنى عزت، على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد" جوزني"، الذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم منهم أمير المصري، ومايان السيد، وبيومي فؤاد، وصابرين، ومن المقرر إطلاقه بدور العرض السينمائية نهاية العام الجارى.

ومن جانبها أعربت لبنى عزت، عن سعادتها بتواجدها وسط كوكبة من النجوم الشباب، تحت قيادة المخرج عصام نصار، خاصة بعدما تعاونت معه قبل الفيلم في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وكانت تجربة ممتعة.

وقالت لبني في بيان صحفي، إن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تقدم خلال السياق الدرامي لفيلم شخصية، شخصية ميرنا الصديقة المقربة من فارس الشخصية التي يلعبها خلال أحداث الفيلم" أمير المصري"، حيث يتعرضوا خلال أحداث الفيلم لـ"تعويذة" تقلب أحداث الفيلم رأس على عقب، ويتأثر جميع الشخصيات بهذه التعويذة، ومن هنا تنشأ العديد من المواقف الكوميدية والرومانسية بين أبطال الفيلم.

وعلى جانب آخر، أعلنت لبنى عزت، عن تعاقدها مؤخرا للمشاركة في فيلم سينمائي جديد سوف تقدم خلال أحداث شخصية مفاجأة ومختلفة عنها، وستكون شخصية غير مصرية، رافضة الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل لحين الإعلان عن تفاصيله بشكل رسمي.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة لبنى عزت، حكاية "بالورقة والقلم"، من مسلسل إلا أنا.