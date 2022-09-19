حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - كشف الإعلامي تامر أمين، عن تفاصيل مهنة ابنته نور، خلال استضافته في إحدى البرامج التليفزيونية.

وقال تامر أمين، ، بنتي أنفلونسر عظيمة، ومؤثرة على تيك توك.

ونفي أمين، أن تكون ابنته ظهرت في فيديوهات على حسابها عبر "تيك توك" بالكاش مايوه، قائلاً: "كاش مايوه دا مستحيل، كل فيديو بنتي بتنزله لازم يعدي عليا الأول".

وتابع أمين: "عمري ما اعترضت أن يكون ليها أصدقاء أولاد هي في جامعة ولاد وبنات وأنا مدخلها بإيدي، بتخرج وتتصور معاهم تحت رقابتي، لكن كاش مايوه مستحيل لأن أنا مشترتوش".

وخلال اللقاء تحدث تامر أمين، عن سما المصري وما قالته عنه، وقال ساخرا: "كان نفسي وحلم عمري أرتبط بيها، واشتغلت وكونت نفسي، لكن للأسف رفضت لإني مش مستواها".

وأضاف: كل إنسان من حقه قول ما يشاء، لكن يوجد عند الناس قدر من العقل لمعرفة الكلام الذي يمكن تصديقه.