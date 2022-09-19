افتتاح فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته ال 15

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - تحت رعاية وزارة السياحة والأثار متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الثقافة، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء اليوم، فعاليات الدورة الـ 15 لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، وذلك بمسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، والذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب وستستمر فعالياته حتى ٢٤ سبتمبر الجارى.

وشارك في حضور الافتتاح ممثل عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض سفراء الدول المشاركة بالمهرجان منها الهند والمغرب وتونس وأذربيجان، وبعض الشخصيات الهامة، ولأول مرة مشاركة دولة جيبوتى، وحضر ضيوف شرف من دولتي الهند وكندا.

وقد تضمن الإفتتاح عرض فني بعنوان "مصر.. أرض الأنبياء" بمشاركة عدد من الدول المشاركة لإلقاء الضوء على الثقافات المختلفة وإرسال رسالة سلام من مصر الأرض المباركة إلى جميع شعوب العالم.

وقد قام خلال الافتتاح الدكتور انتصار عبد الفتاح رئيس المهرجان بتوجيه الشكر لعدد من الوزارات والهيئات الراعية والمشاركة بالمهرجان لدعمهم وحرصهم على إنجاحه ومن بينها وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

ومن جانبه، أشار الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والأحداث الثقافية والفنية المتنوعة بالمواقع الأثرية حيث يعتبر أحد أهم الأدوات الترويحية لإبراز بعض من المقومات الخاصة بالمقصد السياحي المصري ويساهم في ربط الثقافات المختلفة وإبراز الوجه الحضاري لمصر والترويج السياحي لها.

وأوضحت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذا المهرجان سيُلقي مزيد من الضوء على الأماكن السياحية والأثرية المختلفة التي ستقام بها فعاليات المهرجان، والتي تضم مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغورى، وقصر الأمير طاز، وبيت السنارى ، والمتحف القبطى ومجمع الأديان بمصر القديمة.

ويُشارك بالمهرجان ٣٠ فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، كما تشارك كندا لأول مرة كضيف شرف في المهرجان، بالإضافة إلى الهند، والجزائر، ورومانيا، والمغرب، والأردن، والسودان، وجنوب السودان، وإندونسيا، ولبنان، واليمن، وفلسطين ومصر، ومشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة فى مصر.