انجي خوري تفاجئ الجمهور بصور غير مألوفة وتتغزل بكلمات جريئة بالفنان أدهم النابلسي .. اتفرج

اتفرج- انت الان تتابع خبر انجي خوري تفاجئ الجمهور بصور غير مألوفة وتتغزل بكلمات جريئة بالفنان أدهم النابلسي .. اتفرجوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة السورية أنجي خوري متابعيها عبر حسابها الإنستقرام , بنشرها على الستوري صور و فيديوهات بملابس محتشمة .

وبعدما كانت الفنانة انجي تنشر فيديوهات الاغراء و الاثارة , نشرت امس عبر الستوري ظهور جديد لها بملابس محتشمة , واستغرب الجمهور من ظهور الفنانة انجي محتشمة متسائلين عن تصريحاتها سابقاً بخصوص الفنان الاردني المعتزل ادهم النابلسي , وحبها له , ان كان له علاقة بالأمر.

ونشرت الفنانة انجي الخوري صورة يظهر فيها انها ترسم وشماً على اصبع يديها باسم " ادهم " واشارت في الصورة عبر حسابها الى الفنان " ادهم النابلسي " وتسببت في تعصب جمهور الفنان ادهم النابلسي انه لا يريد التحدث معها , بعد اعتزاله الفن .

وتحدث الفنان الاردني ادهم النابلسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي , انه اعتزل الفن واضاف الفنان "لا يتماشى الفن مع إرضاء رب العالمين" معتبرا أن "على الإنسان أن يختار هدفا مهنيا له يتماشى مع هذه الغاية".وقد نشرت الفنانة مقطع فيديو تتحدث فيه انها على استعداد من ارتداء الحجاب في حال وافق الفنان المعتزل ادهم النابلسي الزواج منها وأكدت على لبس الخمار والرجوع الى الله في حال رغبة الفنان بالزواج منها وقالت " يؤبرني ما أجمله" .

واضافت الفنانة بنفس مقطع الفيديو "واذا الشيخ بتزوج من وحده لبسها مفتوح وبتوب بفوت الجنة انت ما بدك تفوت على الجنة وما بدي تلفون ؟"

ويمتلك الفنان المعتزل الاردني ادهم النابلسي , 4 ملايين مشترك عبر صفحة اليوتيوب رغم نجاحه إلا انه اعتزل الفن وابتعد عن الساحة الفنية , وقال الفنان ادهم انه المهمة الاساسية في الدنيا هي عبادة الله .

وكان اول حفل يحيه الفنان في مدينة مصر في عام 2013 , وبعدها سافر في زيارة الى فلسطين , ثم توجه الى بيروت ومنع من دخول بيروت بسبب زيارته لفلسطين وكتب الفنان الاردني عبر صفحته الرسمية على فيس بوك " من 4 ساعات الي بمطار بيروت وممنوع دخول لبنان لأني زرت فلسطين، وأنا ما عندي أي ختم إسرائيلي عالباسبور (جواز السفر) ودخلت فلسطين بتصريح متلي متل أي فنان أجنبي "