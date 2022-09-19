اتفرج- انت الان تتابع خبر ديمة قندلفت مبللة بالمايوه والمجمهور: ارحمينا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في نهاية فصل الصيف، يسعن النجمات الى استغلال الأجواء الجميلة من خلال قضاء الوقت على البحر او في المسبح، ومشاركة صورهن ومشاركتها مع الجمهور.

ويثرن بعضهن الجدل بملابس البحر، والمايوهات التي تستفز بعض المتابعين، ويتعرضن بها للإنتقادات، ومن بين الفنانات اللائي ظهرن من المسبح، الممثلة السورية ​ديمة قندلفت التي شاركت جموهورها عبر حسابها في انستغرام، صورة لها وهي ترتدي ملابس السباحة مع النظارات والطاقية الخاصة بالسباحة، وتستمتع بوقتها.

وعلقت قندلفت على الصورة: "حان وقت العودة للسباحة"، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين أشادوا بإهتمامها بممارسة الرياضة والسباحة، وتغزل البعض بإثارتها وعلق البعض: "جميلة ومثيرة"، وعلق البعض الآخر: "ارحمينا"، وغيرها من التعليقات الداعمة، بينما انتقد البعض اطلالتها بالمايوه.

وعلى صعيد آخر، تشارك ديمة قندلفت في بطولة ​مسلسل "ستيليتو"​ الذي نال شهرة واسعة ونسبة مشاهدات عالية، الى جانب نخبة من النجوم أبرزهم، ​كاريس بشار​، ريتا حرب​، ​​سامر المصري​​، ​قيس الشيخ نجيب​، ميشال حوراني، وغيرهم، ويعتبر هذا العمل النسخة العربية من العمل التركي جرائم صغيرة، والذي عُرض في 2017.

وتدور أحداث المسلسل حول 4 نساء و4 رجال، يلتقون بعد غياب طويل، ويفتحون صفحات الماضي بما فيها من مشاكل واجهوها في فترة مراهقتهم، لتتوالى الاحداث ضمن إطار من التشويق والإثارة.