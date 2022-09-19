اتفرج- انت الان تتابع خبر لماذا أخفى خالد زكي زوجته عن الوسط الفني .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي , سقوط الفنان خالد زكي خلال تشييع جثمان زوجته الراحلة.

وظهر خلال الجنازة مجموعة اشخاص يساندون الفنان خالد زكي في وفاة زوجته , وهم عمرو الليثي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقالت ابنة الفنان دينا زكي , في وفاة والدتها "توفت أمي حبيبتي رجاء الدعاء بالرحمة و المغفرة، صلاة الجنازة والجنازة بعد صلاة الظهر في جامع مصطفى محمود اليوم الأحد ربنا يرحمك يا أمي".

ونشر الفنان شريف خير الله عبر صفحة فيسبوك عن موعد الجنازة وكتب " لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون.. توفت زوجة الفنان خالد زكي وستقام الجنازة ظهرا جامع مصطفى محمود ظهرا نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين "

وذكر ان سبب وفاة زوجة الفنان , بعد معاناتها مع المرض .والتي توفيت صباح الاحد.

ولم يذكر من قبل اسم زوجة الفنانة خالد زكي الذي كان يخفي اسمها حتى وفاتها , وانها كانت مجهولة الاسم والهوية حتى في الوسط الفني .وانها لا تظهر على الوسط الفني , سوى انها ظهرت في حفل زواج ابنهم , برفقة الفنان خالد زكي وهي تلبس فستان طويلا مكشوفة الذرعان و تحضن زوجها.

ويعد الفنان خالد زكي , من مواليد 1950 , حاصل على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية .

وشارك الفنان خالد زكي بعدة مسلسلات و افلام عربية و مصرية ,ومن مسلسلاته (الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد و الدموع) ومثل بالعديد من الافلام منها (طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة ).

وتميز الفنان خالد زكي في اداء ادواره بالتمثيل , بشخصية رجال الاعمال و المخابرات و الرئيس الدولة.

وكان خالد زكي اول من يمثل شخصية رئيس جمهورية مصر العربية .