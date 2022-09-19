رامي مالك يحتفل مع أبطال فيلمه Amsterdam بالعرض الأول في نيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - احتفل الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك بالعرض الأول لفيلمه الجديد Amsterdam مع أبطاله في نيويورك وسط الجمهور لأول مرة منذ فترة طويلة، قبل عرضه الشهر المقبل في مركز لينكولن الشهير.

والتقط رامي مالك صورا عديدة مع أبطال العمل خاصة مارجو روبي التي ارتدت فستان باللون الأبيض مثل الأميرات، وحضر أيضا روبرت دي نيرو، وكريستيان بيل، والمغني دريك.

يشارك رامي مالك الذي يبلغ من العمر 41 عاما في بطولة فيلم Amsterdam مع كل من كريستيان بيل، أنيا تايلور جوي، جون ديفيد واشنطن، مارجو روبي، روبرت دي نيرو، زوي سالدانا، تايلور سويفت وغيرهم.

فيلم Amsterdam من بطولة وإخراج جورج أو راسل، وتدور أحداثه في الثلاثينات حول ثلاثة أصدقاء شهدوا جريمة قتل، وأصبحوا مشتبه بهم، ويكشفون خلال أزمتهم عن واحدة من أسوء المؤامرات في التاريخ.

تم تصوير فيلم Amsterdam في الفترة من يناير إلى مارس 2021، في لوس أنجلوس، وهو أول عمل للمخرج جورج أو راسل منذ عام 2015، وهو عمل كوميدي غامض.

انضم رامي مالك في ديسمبر الماضي، إلى فريق فيلم المخرج الشهير كريستوفر نولان الجديد " Oppenheimer"، الذي يضم عدد كبير من النجوم.

كان رامي مالك أحدث المنضمين للفيلم المعلن عنه منذ فترة، إلى جانب فلورنس بوغ والممثل بيني سافدي، مع فريق العمل الذي يضم روبرت داوني جونيور ومات ديمون وإيميلي بلانت، وكيليان مورفي.

قدم رامي مالك مؤخرا، دور الشرير في فيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die، الذي نال عنه نقدا إيجابيا كبيرا، وشارك مع أبطاله وعلى رأسهم دانيال كريج في حملته الدعائية حول العالم.