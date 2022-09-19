اتفرج- انت الان تتابع خبر صافيناز تفاجئ الجمهور بفيديو على البحر برفقة شخص مثير للجدل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الراقصة صافيناز , بفيديو عبر صفحتها على إنستغرام , وهي تحمل طفلا اشقرا وجميلا شبيه للفنانة صافيناز على شاطئ البحر وهي مرتدية البكيني، مما اثار الجدل ان كان هذا طفلها ام لا ومن اي زوج .

وكما أوضح الفيديو ظهور الفنانة صافيناز على البحر وترتدي مايوه لون كحلي , وقبعة شمسية للحفاظ على بشرتها , وتقوم بملاعبة الطفل .

و تعد صافيناز , راقصة شرقية أرمينية روسية , وتقيم في مصر , بسبب حبها للرقص الشرقي و الاغاني العربية , حيث تصدرت صافيناز ترند مصر كأول راقصة بالبلاد , بعد رقصها بعلم مصر .

وشاركت الفنانة صافيناز من العديد من الافلام و المسلسلات المصرية , منها " ابو البنات , قلب الليل "

ويصف البعض الفنانة " بالجريئة " بسبب رقصها المثير و حركات الاغراء و الاثارة للجمهور .

وتشعل صافيناز متابعيها على إنستقرام بظهورها الجريء بالبكيني وهي بالمسبح وتبرز مفاتنها للبعض ,وعلق عليها احد المتابعين " احلى ست في التاريخ " .

وقالت صافيناز في إحدى تصريحاتها , انها تعد الراقصة الاولى في مصر ,وتنهال التعليقات على صورة نشرتها الفنانة صافيناز وهي ترتدي مايوه لون اخضر وكتبت " مساء الخير " وتغزل البعض بجمالها , وصدها البعض بسبب لبسها الجريء.

وتمارس صافيناز الرياضة , للحفاظ على جسمها و رشاقتها , كما ظهر في فيديو نشرته الفنانة عبر صفحتها وهي ترتدي بدلة رياضة لون اسود, ويظهر جزء من صدرها الجميل.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي , أن الفنانة صافيناز متزوجة من رجل اعمال معروف , الا انها نفت الخبر.

وتشارك الفنانة صافيناز متابعيها عبر حسابها الإنستقرام حياتها اليومية أولا بأول .